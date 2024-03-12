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Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым (13-й в рейтинге ATP) в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Игра состоится 13 марта.

Напомним, в третьем круге соревнований в США Медведев одержал победу над 29-й ракеткой мира американским теннисистом Себастьяном Кордой со счётом 6:4, 5:7, 6:3, а Димитров обыграл представителя Франции Адриана Маннарино (21-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:3.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финале прошлого розыгрыша соревнований обыграл Медведева.