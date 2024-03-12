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Режиссёр Рудовский: я снял бы фильм про Медведева. Возможно, это был бы хит

Режиссёр Рудовский: я снял бы фильм про Медведева. Возможно, это был бы хит
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Режиссёр и продюсер Дмитрий Рудовский объяснил, как создаются успешные спортивные фильмы и шоу. Он заявил, что хотел бы снять картину про четвёртую ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева.

«Никого не интересует, как спортсмен достигает вершины, а потом падает вниз. Любая картина, посвящённая спорту – о том, как человек преодолевает огромные трудности. Я бы снял фильм про Медведева – дико скандального парня, который назло всем стремится к вершине. Вполне возможно, что это был бы хит.

Для этого нужно накапливать и создавать информационные поводы, исследовать их и выстраивать драматургию: от падения к взлётам. Именно так. Спортсмен достигает, пускай небольшой, но вершины, мы фиксируем её и продаём аудитории», — приводит слова Рудовского «Больше! Лайв».

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