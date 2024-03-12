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У Медведева произошла стычка с оператором во время матча с Кордой в Индиан-Уэллсе

У Медведева произошла стычка с оператором во время матча с Кордой в Индиан-Уэллсе
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У российского теннисиста Даниила Медведева, четвёртой ракетки мира и победителя US Open — 2021, во время матча третьего круга с американцем Себастьяном Кордой произошла стычка с оператором.

Уступив второй сет, Медведев был сверхсосредоточенным. Во время первого перехода решающего сета российский теннисист, выпивая сок, посчитал, что оператор подошёл к нему слишком близко. Спортсмен демонстративно поднял голову на судью, чтобы тот помог решить проблему и позволил Медведеву сосредоточиться на матче. Но, вероятно, оператор не понял намёка, поэтому продолжил стоять близко к теннисисту. В связи с этим Медведев сказал оператору «Отойти с дороги» и отправился на подачу.

Напомним, матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу Медведева. Следующим соперником российского теннисиста станет представитель Болгарии Григор Димитров.

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