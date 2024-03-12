Даниил Медведев назвал матч с Кордой в Индиан-Уэллсе «идеальным в плане поведения»

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев похвалил себя за сохранение концентрации в непростом матче с 29-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой, который он провёл в рамках третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу россиянина.

«При том, как я играл, можно сказать, что матч был идеальный в плане поведения. Этим я могу быть доволен. В какой-то другой день или раньше, когда были такие матчи, я, скорее всего, просто сошёл бы с ума. Рад, что сумел сохранить холодную голову», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!»

Следующим соперником Медведева в Индиан-Уэллсе станет болгарин Григор Димитров (13).