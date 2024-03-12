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Тренер Медведева показал, как Даниил проводил время после победы над Кордой

Тренер Медведева показал, как Даниил проводил время после победы над Кордой
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Жиль Сервара, личный тренер чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовал в социальных сетях командное фото после выхода подопечного в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

На фото запечатлён поздний командный ужин.

«Команда Медведева. Индиан-Уэллс – 2024. После (позднего) матча», — подписал Сервара фото, добавив эмодзи «огонь» и «бокал вина».

Фото: из личного архива Жиля Сервара

Напомним, в матче третьего круга Медведев (4) со счётом 6:4, 5:7, 6:3 обыграл неудобного для себя американца — 29-ю ракетку мира Себастьяна Корду. До этого Корда вёл 2-0 по личным встречам с Медведевым.

Следующим соперником Медведева в Индиан-Уэллсе станет болгарин Григор Димитров (13).

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