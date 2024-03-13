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Анжелика Кербер – Каролина Возняцки 4:6, 2:6, кто победил, результат матча 1/8 финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе 13 марта

Возняцки обыграла Кербер и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки из Дании (204-я в текущей мировой классификации) вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. В матче 1/8 финала Возняцки обыграла в двух сетах другую экс-первую ракетку мира — немку Анжелику Кербер, имеющую 607-й текущий номер в рейтинге WTA, — 6:4, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2024, среда. 04:10 МСК
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Датчанка выполнила две подачи навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и выиграла пять брейк-пойнтов из 12. На счету Кербер нет ни одного эйса при трёх двойных ошибках, при этом теннисистка из Германии реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале Возняцки встретится с победителем матча между первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, посеянной на турнире под первым номером, и 79-й в мировой классификации Юлией Путинцевой из Казахстана.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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