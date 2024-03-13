Возняцки обыграла Кербер и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки из Дании (204-я в текущей мировой классификации) вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. В матче 1/8 финала Возняцки обыграла в двух сетах другую экс-первую ракетку мира — немку Анжелику Кербер, имеющую 607-й текущий номер в рейтинге WTA, — 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Датчанка выполнила две подачи навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и выиграла пять брейк-пойнтов из 12. На счету Кербер нет ни одного эйса при трёх двойных ошибках, при этом теннисистка из Германии реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале Возняцки встретится с победителем матча между первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, посеянной на турнире под первым номером, и 79-й в мировой классификации Юлией Путинцевой из Казахстана.