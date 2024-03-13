Роддик: Джокович не получает должного признания за то, насколько он дружелюбен

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о человеческих качествах серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

«На самом деле Новак не получает должно признания за то, насколько он дружелюбен в общении в раздевалке и за её пределами. Я знаю, как Рафа Надаль вёл себя в раздевалке. Было ощущение, что у него никогда не бывает плохих дней. Даже когда что-то шло не так, это никогда не мешало Рафе быть радушным и уважительным. Приятно видеть, когда такие игроки ведут себя так, будто говорят: «Эй, слушай, я один из лучших теннисистов всех времён, я один из фаворитов на каждом турнире, но обычную вежливость никто не отменял. Таков мой принцип», — сказал Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.