Тарпищев объяснил, почему Рублёв проиграл на турнире в Индиан-Уэллсе

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, что российский теннисист Андрей Рублёв проиграл на турнире в Индиан-Уэллсе из-за физической и эмоциональной усталости.

«Рублёв эмоционально выхолощен. На фоне больших физических нагрузок и большого количества тяжёлых матчей — это топит», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Рублёв, пятый номер посева, со счётом 4:6, 4:6 проиграл 32-й ракетке мира чешскому теннисисту Иржи Легечке (32-й номер посева) и не смог пройти в следующий раунд. Это поражение поставило под угрозу нахождение Рублёва в топ-5 рейтинга АТР.

Сейчас Андрей занимает пятое место, выше него из российских теннисистов только Даниил Медведев. Сейчас у Рублёва пять титулов в турнирах АТР.