Тарпищев объяснил, почему Рублёв проиграл на турнире в Индиан-Уэллсе
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, что российский теннисист Андрей Рублёв проиграл на турнире в Индиан-Уэллсе из-за физической и эмоциональной усталости.
«Рублёв эмоционально выхолощен. На фоне больших физических нагрузок и большого количества тяжёлых матчей — это топит», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 01:50 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
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|6
Иржи Легечка
И. Легечка
Напомним, Рублёв, пятый номер посева, со счётом 4:6, 4:6 проиграл 32-й ракетке мира чешскому теннисисту Иржи Легечке (32-й номер посева) и не смог пройти в следующий раунд. Это поражение поставило под угрозу нахождение Рублёва в топ-5 рейтинга АТР.
Сейчас Андрей занимает пятое место, выше него из российских теннисистов только Даниил Медведев. Сейчас у Рублёва пять титулов в турнирах АТР.
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