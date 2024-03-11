Видеообзор неожиданного поражения Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв неожиданно рано завершил своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Это произошло уже в третьем круге соревнований. Рублёв (5) со счётом 4:6, 4:6 проиграл 32-й ракетке мира чешскому теннисисту Иржи Легечке (32). Стоит отметить, что это поражение ставит под угрозу нахождение Рублёва в топ-5 рейтинга ATP.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Рублёв – Легечка в Индиан-Уэллсе (начало на 11-й минуте).

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Также в видео представлены хайлайты победнх матчей Карлоса Алькараса, Янника Синнера, Стефаноса Циципаса и Бена Шелтона.