Фото: Даниил Медведев готовит ужин с командой после выхода в 1/8 финала Индиан-Уэллса

Жиль Сервара, личный тренер чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, продолжает радовать болельщиков фотографиями подопечного с командой в Индиан-Уэллсе (США), где проходит турнир серии «Мастерс».
«Команда Медведева. Индиан-Уэллс-2024. В действии… Ням-ням», — подписал фото Сервара.
Фото: из личного архива Жиля Сервара
Ранее Медведев (4) вышел в 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга Даниил со счётом 6:4, 5:7, 6:3 обыграл неудобного для себя американца — 29-ю ракетку мира Себастьяна Корду. До этого Корда вёл 2-1 по личным встречам с Медведевым.
Следующим соперником Медведева в Индиан-Уэллсе станет болгарин Григор Димитров (13). Их встреча пройдёт в ночь на 14 марта (не ранее 00:00 мск).
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