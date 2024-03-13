Светлана Кузнецова: если нет новостей, значит, я пока что не завершила спортивную карьеру

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась касательно своего текущего статуса в спорте.

Кузнецова проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». Один из пользователей спросил Светлану: «Завершили спортивную карьеру?»

«Ребята, это, наверное, один из самых часто задаваемых вопросов. Когда я её (спортивную карьеру) завершу, вы об этом обязательно узнаете. Если нет новостей, то пока что не завершила», — ответила Кузнецова.

38-летняя Кузнецова — победительница 18 турниров на уровне WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата Франции — 2009 и US Open — 2004. В последний раз она проводила матч на уровне WTA в конце июня 2021 года (на Уимблдоне).