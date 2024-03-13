Даниил Медведев — Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала Индиан-Уэллса

В ночь на 14 марта чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым за выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Поединок поставлен третьим запуском на Центральном корте и начнётся около 00:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Григор Димитров в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

По личным встречам с Димитровым Медведев впереди со счётом 6-3. Григор одержал свои три победы над россиянином на траве Лондона-2017, в Индиан-Уэллсе-2021 (причём тоже в 1/8 финала — правда, тогда этот «Мастерс» из-за пандемии коронавируса был перенесён на осень) и в концовке прошлого сезона, во втором круге «Мастерса» в Париже — на тай-брейке решающей партии. Даниил выиграл трижды подряд на турнирах в Вашингтоне-2017, на US Open — 2019 (в полуфинале) и в Цинциннати-2021, а затем ещё три раза подряд — в Вене-2022, Роттердаме-2023 и Вене-2023.