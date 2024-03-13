Рублёв потерял 5-е место в рейтинге ATP. Алькарас и Синнер повторили исторические рекорды

В ночь с 12 на 13 марта мск на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе состоялись первые матчи четвёртого круга. У мужчин до этой стадии добрался лишь один российский теннисист, а именно чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев. Сегодня Медведев не играл. Но день всё равно выдался весьма и весьма интересным и насыщенным.

Александр Зверев, посеянный под шестым номером, играл с Алексом де Минором (10). Немецкий теннисист смог одержать волевую победу. В первом сете де Минор при 5:5 сделал второй брейк и потом под ноль подал на партию — 7:5. Во втором сете Зверев после 2:2 действовал собранно и, проиграв лишь четыре очка за два гейма, взял реванш — 6:2. В начале решающей партии у австралийца были брейк-пойнты, но он ими не воспользовался. А немцу хватило единственного брейка в шестом гейме — 5:7, 6:2, 6:3 за 2 часа 48 минут.

Кроме того, победа Александра означает, что из первой пятёрки мирового рейтинга выпадет Андрей Рублёв. Россиянин в Индиан-Уэллсе остановился на стадии третьего круга, уступив Иржи Легечке (32) в двух партиях. Рублёв мог выпасть из топ-5 ещё после скандала на «пятисотнике» в Дубае, когда его в полуфинале дисквалифицировали за оскорбления в адрес линейного судьи. Тогда ATP не стала лишать Андрея очков и призовых за четвертьфинал, и он всё-таки остался пятым. Но теперь его уже ничто не спасёт. Зверев благодаря своей победе обошёл Рублёва в лайв-рейтинге, а Андрей свою позицию, очевидно, уже не улучшит.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас также пробился в четвертьфинал, обыграв 58-го номера рейтинга ATP Фабиана Марожана. За весь матч Алькарас ни разу не дал сопернику сделать брейк, отыграв оба брейк-пойнта во второй партии, и одержал комфортную победу — 6:3, 6:3 за 1 час 17 минут.

Вроде бы ничем не примечательный матч, если бы не одно «но». Марожан — тот самый теннисист, который нанёс Алькарасу сенсационное поражение на грунтовом «Мастерсе» в Риме в 2023 году. Таким образом, Карлос взял реванш у Фабиана за ту досадную неудачу.

«Честно говоря, я нервничал перед матчем. Я не буду лгать. Играть против того, кто тебя обыграл, скажем так, нелегко. Мне было сложно сегодня подойти к матчу. Но я очень доволен тем, как я сыграл.

Я начал довольно хорошо, с самого начала играл в своём стиле. Конечно, сегодня я знал, что мне нужно провести встречу лучше, чем в Риме, когда я проиграл Марожану. Тогда он показал высочайший уровень, который у него есть. Он действительно выдающийся теннисист, и я уверен, что по ходу сезона он будет продолжать повышать свой уровень», – приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

Кроме того, Алькарас, которому только 20 лет, одержал свою 50-ю победу в основных сетках «Мастерсов». По этому показателю он уступает только 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю, который выиграл на «тысячниках» 82 встречи до 21-летия.

Соперником Алькараса по четвертьфиналу Индиан-Уэллса как раз и станет Зверев. Счёт личных встреч 5-3 в пользу немца. Причём в 2024 году Александр уже нанёс Карлосу чувствительное поражение в четвертьфинале Australian Open — 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. Найдётся ли у испанца достойный ответ?

Наконец, нельзя не отметить выдающийся старт сезона в исполнении третьей ракетки мира Янника Синнера. Итальянский теннисист сегодня обыграл Бена Шелтона (16). В первом сете, правда, пришлось немного помучиться. Синнер дожал Шелтона только на тай-брейке. Зато во второй партии у него почти не было проблем — 7:6 (7:4), 6:1 за 1 час 40 минут.

В начале сезона-2024 Янник одержал 15 побед в 15 матчах. И повторил тем самым достижения Андре Агасси и Новака Джоковича, которые аналогично стартовали в 1995 и 2023 годах соответственно. Семь из этих побед Синнер одержал на Australian Open, пять — на «пятисотнике» в Роттердаме и три — уже здесь, в Индиан-Уэллсе.

Дотянуться до великого рекорда Джоковича в сезоне-2011 Яннику, конечно, будет тяжеловато. Но подняться ещё хотя бы на пару строчек в этом списке ему вполне по силам.

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