Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Даниил Медведев поработал кассиром в Индиан-Уэллсе, Рублёв — охранником

Видео: Даниил Медведев поработал кассиром в Индиан-Уэллсе, Рублёв — охранником
Аудио-версия:
Комментарии

Медиаслужба ATP продолжает радовать теннисных болельщиков контентом из Индиан-Уэллса (США), где одновременно проходят турнир серии «Мастерс» и категории WTA-1000.

В новом видео топовые теннисисты сменили свой род деятельности, став персоналом соревнований. В частности:

  • Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев выступил в роли кассира;
  • Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв стал секьюрити;
  • Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне выступил в качестве консультанта в магазине;
  • 10-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор стал парковщиком;
  • Шестая ракетка мира из Туниса Онс Жабер – промоутером;
  • Девятая ракетка мира из Греции Мария Саккари – продавцом.

Видео доступно на YouTube-канале ATP Tour. Права на него принадлежат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)

Забавно, что по ходу эксперимента один из прохожих узнал Медведева, но Даниил заявил, что просто похож. Рублёва же одна из женщин признала за итальянца Янника Синнера.

Материалы по теме
Революция на $ 1 млрд от Саудовской Аравии! Примут ли в теннисе щедрое предложение шейхов?
Революция на $ 1 млрд от Саудовской Аравии! Примут ли в теннисе щедрое предложение шейхов?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android