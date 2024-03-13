Видео: Даниил Медведев поработал кассиром в Индиан-Уэллсе, Рублёв — охранником
Медиаслужба ATP продолжает радовать теннисных болельщиков контентом из Индиан-Уэллса (США), где одновременно проходят турнир серии «Мастерс» и категории WTA-1000.
В новом видео топовые теннисисты сменили свой род деятельности, став персоналом соревнований. В частности:
- Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев выступил в роли кассира;
- Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв стал секьюрити;
- Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне выступил в качестве консультанта в магазине;
- 10-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор стал парковщиком;
- Шестая ракетка мира из Туниса Онс Жабер – промоутером;
- Девятая ракетка мира из Греции Мария Саккари – продавцом.
Видео доступно на YouTube-канале ATP Tour. Права на него принадлежат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)
Забавно, что по ходу эксперимента один из прохожих узнал Медведева, но Даниил заявил, что просто похож. Рублёва же одна из женщин признала за итальянца Янника Синнера.
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