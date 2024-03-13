Революция на $ 1 млрд от Саудовской Аравии! Примут ли в теннисе щедрое предложение шейхов?

Саудовская Аравия продолжает свою активность во множестве видов спорта. Во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе PIF (Public Investment Fund, на русском обычно называющийся Суверенным фондом Саудовской Аравии или Государственным инвестиционным фондом) выступил с предложением объединить ATP и WTA в один тур. Представители PIF готовы инвестировать в этот проект $ 1 млрд, сообщает Telegraph Sport со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в Индиан-Уэллсе (США) обсуждалось создание премиального тура. Якобы после завершения дебатов с участием организаторов турниров «Большого шлема» глава ATP Андреа Гауденци попросил представителей «Мастерсов» остаться и сообщил им о предложении, поступившем от PIF. Гауденци отметил, что оно будет актуально 90 дней. Поскольку «Шлемы» никогда не подчинялись ATP и WTA, их это предложение не касается – хотя едва ли представители мэйджоров будут в восторге. Особенно это относится к Australian Open, ведь Саудовская Аравия среди прочего хочет проводить «Мастерс» на первой неделе сезона. Соответственно, заканчиваться он будет всего за неделю до старта австралийского «Шлема». С другой стороны, до пандемии на той же первой неделе был турнир ATP в Дохе, который хоть и относился к куда более низкой категории — 250, но многие звёзды начинали сезон именно там (среди его чемпионов есть в том числе все члены Биг-4), что не мешало им успешно выступать на Australian Open. А разницы между Катаром и Саудовской Аравией в плане климата и удалённости от Австралии нет никакой.

Экспансия Саудовской Аравии в мир спорта

Предлагаю вкратце вспомнить некоторые вехи истории «Саудовская Аравия + спорт». Началось всё в 2014 году, когда саудовцы стали сотрудничать с WWE – крупнейшим промоушеном знаменитых спортивных развлечений, реслинга. Поначалу это были лишь домашние шоу, которые не транслируются по ТВ, но с 2018-го там стали проводить и крупные платные события – PPV, название, хорошо знакомое также любителям бокса и смешанных единоборств. Кстати, в них Аравия тоже вкладывается. В основном этим занимается PIF, созданный для вложения средств от имени правительства страны. Так, в конце лета прошлого года фонд купил акции PFL (Professional Fighters League) на $ 100 млн, а уже осенью PFL поглотила Bellator. В этом году саудовцы впервые проведут у себя и один из турниров UFC (у которого теперь один владелец с WWE).

В боксе Саудовская Аравия пока ограничивается проведением у себя отдельных мероприятий – зато очень громких. Уже должен был состояться супербой Тайсона Фьюри с Александром Усиком, но из-за травмы британца во время спарринга его перенесли на 18 мая. А в конце прошлой недели там дрались Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну.

Кроме того, прошлым летом саудовцы собрались купить PGA Tour, проводивший все главные турниры по гольфу почти 100 лет. За пару лет до этого они основали LIV Golf и начали переманивать туда топ-игроков за бешеные деньги (сотни миллионов долларов), а в итоге захотели просто объединить эти организации под управлением PIF – но переговоры до сих пор не завершены.

В футболе многие звёзды сейчас играют в местном чемпионате, ЧМ-2034 пройдёт в Саудовской Аравии (скорее всего, снова зимой, как и ЧМ-2022 в Катаре), а выступающий в АПЛ «Ньюкасл» также принадлежит PIF. В Формуле-1 фонду принадлежит 16,7% акций команды «Астон Мартин», причём год назад предпринималась попытка купить вообще всю Формулу-1 за сумму, превышающую бешеные $ 20 млрд, но саудовцам ответили отказом. Отметим, что с 2021-го в Джидде (Саудовская Аравия) проводится один из этапов Гран-при. Кроме того, проходят в стране и крупные соревнования по киберспорту с очень внушительным призовым фондом.

Вообще, одной из основных целей PIF заявлены диверсификация экономики страны и уменьшение её зависимости от нефтедобычи, но есть ощущение, что такой цели больше служат другие проекты (фонд, конечно, вкладывается не только в спорт, но и в банковский сектор, и в IT-технологии, и во многое другое), а спорт – это всё-таки больше история про улучшения имиджа Саудовской Аравии за рубежом, следующее за этим привлечение туристов, а также про развлечения самих членов королевской семьи. Сложно представить, что все те миллиарды долларов, суммарно вкладываемые в спорт, отобьются напрямую, а вот опосредованно пойти на пользу стране они могут.

Теннис – от «выставки» к Итоговому турниру WTA и предложению на $ 1 млрд

Но вернёмся к теннису. Его раньше освоили другие страны Ближнего Востока, куда более скромные как минимум по размерам – Катар и ОАЭ. В Дохе и Дубае уже много лет проводятся турниры ATP и WTA, а первый из этих городов даже принимал Итоговый турнир WTA, причём давно – с 2008 по 2010 год. Устраивали местные шейхи и выставочные соревнования с привлекательными призовыми. Саудовская Аравия в 2019-м в межсезонье провела Diriyah Tennis Cup. Кстати, тот выставочный турнир выиграл Даниил Медведев, а в декабре 2022-го он дошёл до финала, уступив Тейлору Фритцу.

В прошлом году страна получила права на Next Gen ATP Finals, который до того проходил в Милане, а буквально неделю назад появилась новость, что с нынешнего сезона в Саудовскую Аравию отправится основной Итоговый женский турнир – правда, пока официального подтверждения не было. Переговоры на эту тему шли давно, но WTA не соглашалась из-за критики со стороны теннисисток (и нынешних, и легенд прошлого) по поводу ситуации с правами женщин в стране. Возможно, ужасная организация турнира в Канкуне в 2023-м дала саудовцам дополнительные козыри в переговорах.

Осенью, в октябре, пройдёт ещё и звёздный выставочный турнир 6 Kings Slam. Планируется, что там сыграют серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне. Каждый теннисист должен получить по $ 1,5 млн только за участие, а чемпион заработает дополнительно ещё $ 6 млн – столько не платят даже победителям «Шлемов»!

В целом заметно, что мужской теннис вызывает у саудовцев несколько больший интерес, чем женский, хотя Итоговый турнир WTA страна явно пытается заполучить не просто так. В свете предложения об объединении ATP и WTA это выглядит вполне логично – в конце концов, Саудовской Аравии для этого нужно заручиться поддержкой руководства не только мужского, но и женского тура. $ 1 млрд – громадные деньги для теннисных туров, где призовой фонд даже главных турниров, «Мастерсов», редко превышает $ 10 млн. Срок в 90 дней истечёт к концу «Ролан Гаррос», так что до старта травяного сезона мы должны узнать, будет ли принято это щедрое предложение.