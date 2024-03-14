Фото: Алькарас оставляет послания фанатам на камере после матчей, в Сети появились догадки

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, похоже, решил поиграть со своими фанатами в угадайку. Теннисист начал оставлять необычные послания на камере после победных матчей во время турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Всё началось с того, как он переиграл Феликса Оже-Альяссима в третьем раунде турнира. Алькарас написал на объективе камеры: «N. До скорой встречи». Фанаты сразу подумали, что это сообщение для его соперника Новака Джоковича.

После того как Алькарас выиграл матч четвёртого круга у Фабиана Марожана, он ещё раз подписал объектив камеры, на этот раз расшифровав, что означало его предыдущее сообщение. После победы над венгерским игроком испанец подписал: «Тудум». Тогда поклонники тенниса поняли, что буква N в его предыдущей подписи, скорее всего, была начальной буквой популярной стриминговой платформы — Netflix.

Фото: Tennis TV

Кажется, сам Алькарас подтвердил догадки фанатов. Теннисист призвал в своих социальных сетях «следить за обновлениями».

Возможно, Алькарас готовит какой-то сериал совместно с Netflix или снова анонсирует своё участие в турнире Netflix Slam. Фанаты теннисиста надеются, что ему удастся победить Александра Зверева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), чтобы испанец мог оставить ещё одну подсказку с помощью камеры.