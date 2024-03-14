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Саккари — о хейтерах: говорите обо мне всякую ерунду, а я продолжу становиться лучше

Саккари — о хейтерах: говорите обо мне всякую ерунду, а я продолжу становиться лучше
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Девятая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари после победы над француженкой Диан Парри в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) высказалась о хейтерах.

«Ребята, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Вперёд, говорите обо мне всякую ерунду, а я продолжу становиться лучше. Я здесь, чтобы совершенствоваться. Если обо мне хотят судачить просто потому, что я девятая или 10-я в мировом рейтинге, пожалуйста. Я одна из лучших теннисисток в мире. На самом деле, это хорошо. Я хочу поблагодарить хейтеров за то, что они продолжают поливать меня грязью, потому что это напоминает мне о том, чего я достигла. Если они перестанут это делать, я могу забыть об этом», — сказала Саккари на пресс-конференции.

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