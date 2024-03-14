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Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Майами

Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Майами
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Соревнования пройдут с 20 по 31 марта.

Американская серия турниров на хард-кортах прошла для Джоковича безуспешно. На текущем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Новак сенсационно проиграл лаки-лузеру в третьем круге. Серб потерпел поражение от 123-й ракетки мира, 20-летнего итальянца Луки Нарди.

Далее в календаре Джоковича запланировано выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

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