Анастасия Потапова — Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Индиан-Уэллса
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Сегодня, 14 марта, 33-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) сразится с 32-м номером рейтинга WTA, 21-летней украинкой Мартой Костюк за выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся чуть позднее 21:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова – Марта Костюк в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2024, четверг. 21:00 МСК
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
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Марта Костюк
М. Костюк
Счёт личных встреч теннисисток — 2-0 в пользу Потаповой. Оба предыдущих матча между ними состоялись в прошлом году. На хардовом турнире WTA-1000 в Майами Потапова одержала уверенную победу со счётом 6:1, 6:3, а вот на траве в Бирмингеме россиянке пришлось побороться — 6:7(6), 7:5, 6:4.
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