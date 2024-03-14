«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 15 марта: расписание матчей, сетка турнира

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В ночь с 14 на 15 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс», действующим чемпионом которого является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание матчей. 14-15 марта

Иржи Легечка (Чехия, 32) – Янник Синнер (Италия, 3) – 1/4 финала – начало матча чуть позднее 21:00 мск.

Томми Пол (США, 17) – Каспер Рууд (Норвегия, 9) – 1/4 финала – начало матча не ранее 22:30 мск.

Александр Зверев (Германия, 6) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – 1/4 финала – начало матча не ранее 01:00 мск.

Даниил Медведев (Россия, 4) – Хольгер Руне (Дания) – 1/4 финала – начало матче не ранее 04:00 мск.