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Кори Гауфф: не знаю ни одного игрока, кому бы не нравилась Касаткина

Кори Гауфф: не знаю ни одного игрока, кому бы не нравилась Касаткина
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф призналась, что ей нравится YouTube-канал, который ведёт 12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина.

«Я видела куски их нескольких её влогов. Мне кажется, это очень круто. Я видела, как она берёт интервью у других игроков, поэтому прямо спросила, могу ли поучаствовать, потому что мы вместе тренировались. То, что они делают, – это очень здорово, они дают болельщикам возможность посмотреть на тур и других теннисисток глазами игрока.

Мне кажется, когда ты даёшь интервью коллеге – а её все любят, я не знаю ни одного игрока, кому бы она (Касаткина) не нравилась, – ты ведёшь себя естественнее. Я всегда стараюсь быть собой на интервью и пресс-конференциях, но это проще, когда говоришь с человеком, с которым постоянно общаешься.

Получилось очень круто, и Дарья говорит, что сейчас идёт процесс монтажа. Я была рада стать музой для влога этой недели, не знаю, вышло уже видео или нет, но это очень круто», — сказала Гауфф на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе (США).

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