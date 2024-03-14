Эрика Андреева не сумела пробиться в полуфинал челленджера в Чарльстоне

98-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться в полуфинальный раунд турнира серии «челленджер» в Чарльстоне (США).

В четвертьфинальном поединке Андреева со счётом 2:6, 4:6 потерпела поражение от 66-й ракетки мира, представительницы Китая Ван Яфань (6). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 30 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Яфань один эйс, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в финал турнира в Чарльстоне Яфань сразится с другой россиянкой — 74-й ракеткой мира, 19-летней Дианой Шнайдер (7).