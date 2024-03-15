Свёнтек поделилась впечатлениями от победы над Возняцки на турнире в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над представительницей Дании Каролиной Возняцки в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). При счёте 6:4, 1:0 в пользу Свёнтек Возняцки снялась с поединка из-за травмы.

«Я испытываю к Возняцки огромное уважение. Мне грустно, что пришлось так закончить. Надеюсь, она поправится и будет готова к Майами», — сказала Свёнтек после матча.

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Свёнтек сразится с 32-й ракеткой мира, 21-летней украинкой Мартой Костюк (31). Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.