Даниил Медведев — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Индиан-Уэллса
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Сегодня, 15 марта, чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (4) сразится с седьмым номером рейтинга ATP, 20-летним датчанином Хольгером Руне (7) за выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Данный поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 04:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Хольгер Руне в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Хольгер Руне
Х. Руне
Счёт личных Медведева с Руне встреч равный — 1-1. Оба предыдущих поединка состоялись в прошлом году на грунте. В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Руне взял верх со счётом 6:3, 6:4, зато в финале римского «Мастерса» сильнее оказался Медведев — 7:5, 7:5.
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