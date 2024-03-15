Даниил Медведев — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Индиан-Уэллса

Сегодня, 15 марта, чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (4) сразится с седьмым номером рейтинга ATP, 20-летним датчанином Хольгером Руне (7) за выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Данный поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 04:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Хольгер Руне в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Счёт личных Медведева с Руне встреч равный — 1-1. Оба предыдущих поединка состоялись в прошлом году на грунте. В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Руне взял верх со счётом 6:3, 6:4, зато в финале римского «Мастерса» сильнее оказался Медведев — 7:5, 7:5.