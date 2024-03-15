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Мария Саккари вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Эмму Наварро

Мария Саккари вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Эмму Наварро
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Девятая ракетка мира Мария Саккари вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 04:10 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		2 4
         
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

В четвертьфинале представительница Греции со счётом 5:7, 6:2, 6:4 обыграла 23-ю ракетку мира американку Эмму Наварро. Встреча теннисисток длилась 2 часа 53 минуты. На счету Саккари два эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 17. Наварро отметилась четырьмя двойными ошибками, а также 3 реализованными брейк-пойнтами из 13.

В следующем раунде Саккари сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвертьфинале обыграла китаянку Юань Юэ (6:4, 6:3).

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла Арину Соболенко.

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