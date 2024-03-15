Мария Саккари вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Эмму Наварро

Девятая ракетка мира Мария Саккари вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
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В четвертьфинале представительница Греции со счётом 5:7, 6:2, 6:4 обыграла 23-ю ракетку мира американку Эмму Наварро. Встреча теннисисток длилась 2 часа 53 минуты. На счету Саккари два эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 17. Наварро отметилась четырьмя двойными ошибками, а также 3 реализованными брейк-пойнтами из 13.
В следующем раунде Саккари сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвертьфинале обыграла китаянку Юань Юэ (6:4, 6:3).
Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла Арину Соболенко.
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