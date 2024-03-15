Елена Веснина рассказала, что помогло ей выиграть турнир в Индиан-Уэллсе в 2017 году

Российская теннисистка, заслуженный мастер спорта и олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась мнением о турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и рассказала, что помогло ей выиграть титул на этих соревнованиях в 2017 году.

«Для меня Индиан-Уэллс всегда был любимым турниром. И постоянно в одиночном разряде я играла ужасно. Но место мне безумно нравилось. И каждый раз я возвращалась с надеждой, смотрела на фотографии победителей турнира и мечтала, что и моя фотография будет там висеть. Я верила, что выиграю именно Индиан-Уэллс. В 2017-м это произошло.

Я должна была проиграть во втором круге, потому что получила солнечный удар на корте. Но каким-то образом себя переборола и поймала свою игру – так, как никогда в жизни. Все мои матчи были в ночной сессии. Я ложилась спать к часу-полвторого ночи. А финал назначили на 10 утра, значит, вставать надо в шесть. Плюс там играла Света Кузнецова в потрясающей форме и должна была победить. Но у меня было внутреннее ощущение, что именно в этот раз это будет мой титул. Вера в свои удары, даже несвойственные мне, и помощь сверху помогли», — сказала Веснина в интервью на YouTube-канале «Больше!»