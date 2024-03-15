Федерер — о матче с Сафиным на АО: все были в шоке, но уступить такому игроку — нормально

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер поделился воспоминаниями о реакции людей на поражение от россиянина Марата Сафина в полуфинале Australian Open — 2005. Кроме того, швейцарец рассказал, что помогло ему понять, что противостояние с Рафаэлем Надалем — это нечто особенное.

«Я не осознавал этого, наверное, до 2008 года. Хотя был момент: когда я уступил Марату Сафину на Открытом чемпионате Австралии — 2005, я сказал себе: «Я создал себе проблемы». Теперь когда я проигрывал сет, люди говорили: «Боже мой, Роджер проиграл сет».

Или «Роджер проиграл Сафину в полуфинале, имея матчбол». Все были просто в шоке. А я спрашивал: «Почему шок-то?» Уступить потрясающему игроку — это нормально.

Поэтому, думаю, в 2008 году, когда я проиграл Рафе, это был особенный момент, потому что я действительно был опустошён после того матча. Но потом я приехал в США месяц спустя, и люди всё ещё говорили об этом: «О боже, тот матч на Уимблдоне». Я отвечал: «Да, это был отличный матч».

А они заявляли: «Нет, нет, это было просто нереально. Ты проиграл. Я наконец убедился, что и ты человек, а то мы так часто видели, как ты побеждаешь. Видеть тебя в роли проигравшего было очень необычно».

Я такой: «Да, хорошо. В смысле, матч был неплохим. Даже отличным. Но сколько можно-то?». И так продолжалось до тех пор, пока я не понял, что в тот самый момент наше противостояние стало чем-то особенным», — сказал Федерер в интервью GQ.