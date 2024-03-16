Касаткина отреагировала на слова Медведева о «советах тренера WTA»

12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала слова соотечественника четвёртой ракетки мира Даниила Медведева о «советах тренера WTA».
«Вопрос номер 1, который я должна задать Даниилу в своём влоге», — написала Касаткина в социальной сети Х (ранее Twitter) и добавила смеющийся эмодзи.
Ранее, говоря о дочери, Медведев сказал: «Больше всего в жизни ненавижу, когда ко мне подходит кто-то, например, тренер из женского тура, и говорит, что я должен чаще выходить к сетке. Я такой: «Какого чёрта?» Ненавижу это больше всего в жизни. Я буду рядом со своими детьми, когда им нужна помощь, но я не хочу навязываться».
Завтра, 17 марта, Даниил Медведев сыграет с представителем США Томми Полом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
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