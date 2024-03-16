Полуфинальный матч WTA-1000 в Индиан-Уэллсе между Гауфф и Саккари прерван из-за дождя
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Матч второго полуфинала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, в котором встречаются третья ракетка мира Кори Гауфф из США (третий посев на турнире) и девятая в мировой классификации гречанка Мария Саккари (девятый посев на турнире), был прерван из-за дождя по ходу первого сета. На момент остановки счёт в стартовой партии был 4:3 в пользу Гауфф при подаче Саккари в восьмом гейме.
Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
16 марта 2024, суббота. 04:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Остановлен
0 : 1
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|3
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Мария Саккари
М. Саккари
Победитель этого матча сыграет в финале с первой ракеткой мира и первым номером посева на WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Игой Свёнтек из Польши. Ранее Свёнтек в первом полуфинале выбила 32-ю в мировой классификации украинку Марту Костюк, отдав ей три гейма за два сета — 6:2, 6:1. Финал турнира состоится 17 марта.
Дополнено: матч возобновлён.
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