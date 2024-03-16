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Медведев высказался о предстоящей встрече с американцем Полом в полуфинале Индиан-Уэллса

Медведев высказался о предстоящей встрече с американцем Полом в полуфинале Индиан-Уэллса
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с американцем Томми Полом (17-я ракетка мира) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Даниил ответил, следил ли за матчами соперника.

«Немного следил за ними. Мне кажется, что Томми играет хорошо. По-моему, когда Пол проводил свой стартовый поединок с Михельсеном, я находился в зоне ожидания перед своей встречей. Я видел матч Томми. Он выиграл довольно легко. Также я видел первую партию его матча с Руудом. Но не видел остальную часть поединка.

Кажется, он играет хорошо. Мы тренировались перед турниром, сыграли два сета, делали брейки, это нормально для Индиан-Уэллса. Жду с нетерпением предстоящей встречи. У нас было не так много очных матчей, так что я с нетерпением жду тяжёлой битвы», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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