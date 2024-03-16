Медведев в шаге от второго подряд финала, а Синнер вновь бросит вызов Алькарасу

В полуфиналах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе собрался отличный состав. Даниил Медведев сыграет с Томми Полом, который выбил из сетки Луку Нарди, сенсационно лишившего турнир Новака Джоковича, а в нижней половине состоится противостояние, которое сейчас кажется главным на ближайшие годы – Янник Синнер встретится с Карлосом Алькарасом. Чего же ждать от этих матчей?

Даниил идёт за вторым финалом Индиан-Уэллса подряд

Даниил дошёл до полуфинала Индиан-Уэллса второй раз и в карьере, и подряд. До прошлого года его лучшим результатом здесь была 1/8 финала, причём в 2021 году, когда турнир состоялся в октябре – в классические мартовские сроки Медведев не добирался дальше 1/16 финала. В сезоне-2023 россиянин на стадии 1/8 финала выиграл сумасшедший матч у Александра Зверева, после чего прошёл Давидович-Фокину и Тиафо, а в финале легко уступил Алькарасу. Тогда Даниил совершенно ничего не смог придумать против напористой и точной игры Карлоса, а вот Янник, напротив, был для него удобным соперником – и когда в полуфинале следующего «Мастерса», в Майами, Синнер победил Алькараса, Медведев достаточно уверенно выиграл там финал.

Впрочем, мы забежали немного вперёд. Вернёмся к Индиан-Уэллсу, где россиянину предстоит справиться с местным теннисистом, чтобы пробиться в финал. По личным встречам Медведев ведёт 2-0, причём первая была на грунте «Ролан Гаррос» в 2021 году, где Даниил взял верх в четырёх партиях. А осенью прошлого года в Пекине борьбы совсем не получилось. Пол приехал туда, будучи 12-й ракеткой мира, но из-за сумасшедшего состава (турнир играли восемь теннисистов из топ-10) не попал в посев. Американец попал на Даниила уже в первом круге и взял всего три гейма – 2:6, 1:6.

Пол — хороший игрок, но не звезда

Пол – практически сверстник Медведева. Даниилу недавно исполнилось 28 лет, а Томми в мае отметит 27-й день рождения. Звёздным теннисистом американца не назовёшь, но он крепкий игрок второй десятки. Один раз, на Australian Open – 2023, Полу удалось прорваться в полуфинал, где он в трёх сетах проиграл Новаку Джоковичу, а больше на «Шлемах» он дальше 1/8 финала не проходил. Отметим, что для Томми Индиан-Уэллс – уже шестой турнир в сезоне. Даниил же играет всего третий турнир после Australian Open, где третий раз за карьеру дошёл до финала (и третий раз потерпел в финале поражение), и Дубая – там Медведев остановился на полуфинальной стадии.

Безусловно, уровень у теннисистов разный. Пол находится где-то на подступах к топ-уровню, но не может перейти эту границу. В свой лучший день он может выдать классный теннис и одолеть кого-то из топов (с тем же Алькарасом у него 2-2 по личным встречам), но постоянно такой уровень не держит. Если сравнивать его с кем-то из россиян, то ближе всего по результатам будет Карен Хачанов. А Даниил, шесть раз сыгравший в финалах «Шлемов» (пусть и завоевавший там только один титул) и побеждавший на шести «Мастерсах», а также на Итоговом турнире, входит в элитную группу, к которой из регулярно играющих сейчас теннисистов относятся также Джокович, Алькарас и Синнер.

Все матчи Даниила Медведева с Томми Полом Общий счёт – 2-0 в пользу Медведева «Ролан Гаррос» – 2021, грунт. Второй круг 3:6, 6:1, 6:4, 6:3 – победа Медведева Пекин-2023, хард. Первый круг 6:2, 6:1 – победа Медведева

Синнер в ударе — выиграл уже 19 матчей подряд!

И очередное очное противостояние двух самых молодых игроков из этой группы наверняка вновь получится жарким. Напомним, Яннику сейчас 22 года, а Карлосу – 20. При этом Алькарас раньше ворвался на теннисный Олимп, установив ряд рекордов. Пожалуй, самый яркий из них – испанец стал первым тинейджером в истории мужского тенниса, сумевшим как подняться на первую строчку рейтинга, так и закончить на ней сезон (2022). Лучшим теннисистом в мире Алькарас стал в сентябре того года, после победы на US Open – кстати, сместил он с первого места Медведева. При этом именно Синнер едва не лишил испанца триумфа на том US Open; в четвертьфинале у него был матчбол на своей подаче при 5:4 в четвёртом сете, но Алькарасу удался красивый камбэк.

Несмотря на то обидное поражение, Янник сейчас уже ведёт у Карлоса по личным встречам со счётом 4-3. Итальянец успел выиграть на всех покрытиях – на траве Уимблдона в 2021-м, на грунте Умага (это мелкий летний турнир) в 2022-м, а в прошлом году дважды и на харде – сначала в Майами, о чём мы уже упоминали, затем в Пекине. А главное, что Синнер сейчас играет с невероятным зарядом уверенности в себе. Он в целом вышел на новый уровень примерно в середине прошлого сезона, а сейчас одержал уже 16 побед подряд в нынешнем году и 19 – с учётом трёх одиночных матчей Кубка Дэвиса в конце 2023-го. Выделим здесь две победы над Джоковичем (в Кубке Дэвиса и в полуфинале Australian Open) и, конечно, такую обидную для российских болельщиков волевую победу с 0:2 по сетам над Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии.

Алькарас остаётся без титулов после Уимблдона

Алькарас, напротив, после неожиданного триумфа на Уимблдоне-2023 (до того особых успехов на траве у него не было, да и играл он на ней очень мало) немного ушёл в тень. Уимблдон до сих пор остаётся его последним титулом, хотя на многих следующих турнирах Карлос доходил до решающих стадий. В Цинциннати он проиграл эпический, почти четырёхчасовой финал Новаку, взявшему реванш за финал Уимблдона, на US Open в полуфинале ключ к его теннису нашёл Даниил. На Итоговом чемпионате испанец без особых проблем вышел из группы, но дальше ничего не смог сделать с Джоковичем. Australian Open для Карлоса закончился в четвертьфинале, где его обыграл Александр Зверев. Это было уже второе поражение Алькараса от Зверева на такой стадии «Шлема» – до того немец остановил его в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в 2022 году. Правда, только что Карлос взял уверенный реванш на аналогичной стадии в Индиан-Уэллсе – 6:3, 6:1. Там испанец испытал куда больше проблем из-за внезапного нашествия пчёл на центральный корт, чем из-за игры соперника.

Отметим напоследок, что в лайв-рейтинге Синнер сейчас немного впереди Алькараса – на 105 очков. Медведев ни одного из них обогнать не сможет даже в случае победы в Индиан-Уэллсе, а это означает, что Янник и Карлос будут биться не только за путёвку в финал, но и за вторую строчку рейтинга. Для испанца, уже не раз побывавшего на первой позиции, это вряд ли принципиально, а вот для Синнера это будет новая вершина. Кстати, в случае успеха Янник может и на лидерство в рейтинге замахнуться – правда, уже на грунте, поскольку в Майами он защищает 600 очков за финал и опередить Джоковича никак не сможет, хоть Новак и снялся с этого турнира. А ещё победа над Карлосом позволит ему войти в топ-5 успешных стартов сезона в ATP с 17 выигранными матчами подряд.