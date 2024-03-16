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Вихлянцева: думаю, финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе будет российско-итальянским

Вихлянцева: думаю, финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе будет российско-итальянским
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, бывшая 54-я ракетка мира, поделилась мнением о том, кто сыграет в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я думаю, что финал Индиан-Уэллса в мужской сетке будет российско-итальянским. В нём сразятся Даниил Медведев и Янник Синнер. Из этой пары сильнее будет именно Синнер, который сейчас находится в идеальной форме. Своими матчами и своими победами итальянец доказывает, что в скором времени он сможет побороться за первую строчку в рейтинге ATP», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Напомним, за выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Янник Синнер поборется с испанцем Карлосом Алькарасом, а Даниил Медведев сыграет в своём полуфинале с американцем Томми Полом.

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