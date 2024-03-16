Янник Синнер — Карлос Алькарас: текстовая трансляция полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 16 марта, состоится полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), в котором за выход в финал соревнований поборются действующий чемпион турнира испанец Карлос Алькарас и третья ракетка мира из Италии Янник Синнер. Встреча запланирована вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 23:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Янника Синнера и Карлоса Алькараса в Индиан-Уэллсе.
Это будет восьмая личная встреча теннисистов. Счёт по победам в очном противостоянии — 4:3 в пользу Янника Синнера. Итальянец был сильнее на Уимблдоне и в Умаге в 2022 году, а также в полуфиналах «Мастерсов» в Майами и Пекине в прошлом сезоне. Карлос Алькарас, в свою очередь, побеждал в Париже в 2021 году, в четвертьфинале US Open в 2022 году и в полуфинале Индиан-Уэллса год назад.
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