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Янник Синнер — Карлос Алькарас: текстовая трансляция полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Янник Синнер — Карлос Алькарас: текстовая трансляция полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Сегодня, 16 марта, состоится полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), в котором за выход в финал соревнований поборются действующий чемпион турнира испанец Карлос Алькарас и третья ракетка мира из Италии Янник Синнер. Встреча запланирована вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 23:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Янника Синнера и Карлоса Алькараса в Индиан-Уэллсе.

Это будет восьмая личная встреча теннисистов. Счёт по победам в очном противостоянии — 4:3 в пользу Янника Синнера. Итальянец был сильнее на Уимблдоне и в Умаге в 2022 году, а также в полуфиналах «Мастерсов» в Майами и Пекине в прошлом сезоне. Карлос Алькарас, в свою очередь, побеждал в Париже в 2021 году, в четвертьфинале US Open в 2022 году и в полуфинале Индиан-Уэллса год назад.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2024, суббота. 23:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
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