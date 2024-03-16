Даниил Медведев — Томми Пол: текстовая трансляция полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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В воскресенье, 17 марта, состоится матч полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), в котором за выход в финал соревнований поборется российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Его соперником будет 17-я ракетка мира из США Томми Пол. Встреча поставлена третьим запуском на центральном корте турнира и начнётся около 1:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Томми Пола за выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Это будет третья личная встреча спортсменов. В предыдущих двух победа оставалась за россиянином: Даниил Медведев был сильнее во втором круге «Ролан Гаррос» в 2021 году и в первом круге «Мастерса» в Пекине в 2023 году.
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