Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Томми Пол: текстовая трансляция полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев — Томми Пол: текстовая трансляция полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

В воскресенье, 17 марта, состоится матч полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), в котором за выход в финал соревнований поборется российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Его соперником будет 17-я ракетка мира из США Томми Пол. Встреча поставлена третьим запуском на центральном корте турнира и начнётся около 1:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Томми Пола за выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Это будет третья личная встреча спортсменов. В предыдущих двух победа оставалась за россиянином: Даниил Медведев был сильнее во втором круге «Ролан Гаррос» в 2021 году и в первом круге «Мастерса» в Пекине в 2023 году.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
17 марта 2024, воскресенье. 01:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android