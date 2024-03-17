Алькарас прокомментировал победу над Синнером и выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе в трёх сетах над третьей ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером (1:6, 6:3, 6:2) на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я оставался сильным морально. Это действительно важная часть в этой игре. Нужно быть сильным морально, чтобы побеждать в таких матчах, возвращаться после проигранного 1:6 сета и играть против того, кто показывает невероятную игру. Я действительно доволен тем, как провёл матч. Я немного изменил свой стиль и свою игру в целом. Это сработало очень хорошо. Очень-очень рад победить Янника и снова оказаться в финале», – приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

Отметим, в финале «Мастерса» в США Алькарас встретится с победителем пары между российским теннисистом Даниилом Медведевым (четвёртая ракетка мира) и 17-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

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