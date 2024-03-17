Алькарас нанёс первое поражение Синнеру в 2024-м году, прервав серию из 16 побед подряд

Третья ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер уступил второй ракетке мира испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (6:1, 3:6, 2:6). Для Синнера это поражение стало первым в 2024 году.
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Отметим, серия побед в матах ATP Синнера в 2024-м насчитывала 16 матчей, а общая серия побед подряд – 19 встреч (пятое место среди действующих игроков). Итальянец выиграл 3 матча на Кубке Дэвиса — 2023, потом 7 — на Australian Open — 2024, 5 — в Роттердаме и 4 — в Индиан-Уэллсе.
Напомним, в финале «Мастерса» в США Алькарас встретится с победителем пары между российским теннисистом Даниилом Медведевым (четвёртая ракетка мира) и 17-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.
Синнер не смог сдержать смех, выступая перед президентом Италии:
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