Медведев за 30 минут отдал Полу первый сет полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уступил 17-му номеру рейтинга ATP американцу Томми Полу в первом сете полуфинального матча турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, на котором Медведев посеян под четвёртым номером. Стартовую партию 1/2 финала Даниил уступил со счётом 1:6.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
17 марта 2024, воскресенье. 05:10 МСК
Томми Пол
Т. Пол
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Продолжительность партии составила 30 минут. Свой единственный балл в этом сете Медведев заработал брейком в пятом гейме. На счету российского теннисиста ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и шесть невынужденных, а также один реализованный брейк-пойнт из двух. Томми Пол выполнил один эйс при отсутствии двойных ошибок и двух невынужденных, выиграв три брейк-пойнта из четырёх.
Комментарии
- 17 марта 2024
-
05:41
-
05:27
-
05:13
-
04:46
-
04:02
-
03:18
-
00:56
- 16 марта 2024
-
23:40
-
23:06
-
23:04
-
22:50
-
22:49
-
20:56
-
20:20
-
18:48
-
18:31
-
18:06
-
17:23
-
16:58
-
16:42
-
15:46
-
15:20
-
15:09
-
13:27
-
13:15
-
13:00
-
12:22
-
12:16
-
11:27
-
11:13
-
10:58
-
09:56
-
09:53
-
09:13
-
05:03