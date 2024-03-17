Медведев за 30 минут отдал Полу первый сет полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уступил 17-му номеру рейтинга ATP американцу Томми Полу в первом сете полуфинального матча турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, на котором Медведев посеян под четвёртым номером. Стартовую партию 1/2 финала Даниил уступил со счётом 1:6.

Продолжительность партии составила 30 минут. Свой единственный балл в этом сете Медведев заработал брейком в пятом гейме. На счету российского теннисиста ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и шесть невынужденных, а также один реализованный брейк-пойнт из двух. Томми Пол выполнил один эйс при отсутствии двойных ошибок и двух невынужденных, выиграв три брейк-пойнта из четырёх.