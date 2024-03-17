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Медведев за 30 минут отдал Полу первый сет полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Медведев за 30 минут отдал Полу первый сет полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уступил 17-му номеру рейтинга ATP американцу Томми Полу в первом сете полуфинального матча турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, на котором Медведев посеян под четвёртым номером. Стартовую партию 1/2 финала Даниил уступил со счётом 1:6.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
17 марта 2024, воскресенье. 05:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
1 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность партии составила 30 минут. Свой единственный балл в этом сете Медведев заработал брейком в пятом гейме. На счету российского теннисиста ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и шесть невынужденных, а также один реализованный брейк-пойнт из двух. Томми Пол выполнил один эйс при отсутствии двойных ошибок и двух невынужденных, выиграв три брейк-пойнта из четырёх.

Расписание "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
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