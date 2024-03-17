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Даниил Медведев выиграл второй сет у Томми Пола в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев выиграл второй сет у Томми Пола в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл у 17-го номера мирового рейтинга Томми Пола из США второй сет полуфинального матча турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, на котором Медведев посеян под четвёртым номером. Вторую партию Даниил забрал на тай-брейке с результатом 7:6 (7:3), что позволило ему сравнять счёт по сетам. Ранее стартовую партию матча со счётом 6:1 выиграл Пол.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
17 марта 2024, воскресенье. 05:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 2
1 		7 7 5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность второго сета составила 1 час 03 минуты. Медведев повёл со счётом 4:0, но брейк Пола в пятом гейме вернул его в игру. При счёте 5:2 в пользу Даниила американец взял три гейма подряд и сравнял счёт. При счёте 6:5 в свою пользу российский теннисист имел два сет-пойнта на чужой подаче, но не смог их реализовать. На тай-брейке Медведев уступал 2:3, но выиграл пять розыгрышей подряд.

В финале победитель этого матча встретится со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом, посеянным на турнире под вторым номером.

Расписание "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
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