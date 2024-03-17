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Томми Пол — Даниил Медведев 6:1, 6:7, 2:6, кто победил, результат матча 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 17 марта

Даниил Медведев пробился в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, переиграв Томми Пола из США
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, на котором посеян под четвёртым номером. В полуфинале Медведев обыграл в трёх сетах 17-го номера мирового рейтинга Томми Пола из США — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
17 марта 2024, воскресенье. 05:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 2
1 		7 7 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету российского теннисиста две подачи навылет, три двойных ошибки и 15 невынужденных, а также пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Американец выполнил пять эйсов при трёх двойных ошибках и 13 невынужденных, также выиграв пять брейк-пойнтов из десяти.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании, посеянным под вторым номером.

Расписание "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
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