Даниил Медведев пробился в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, переиграв Томми Пола из США
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, на котором посеян под четвёртым номером. В полуфинале Медведев обыграл в трёх сетах 17-го номера мирового рейтинга Томми Пола из США — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
17 марта 2024, воскресенье. 05:10 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6 3
|2
|
|7 7
|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету российского теннисиста две подачи навылет, три двойных ошибки и 15 невынужденных, а также пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Американец выполнил пять эйсов при трёх двойных ошибках и 13 невынужденных, также выиграв пять брейк-пойнтов из десяти.
В финале турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании, посеянным под вторым номером.
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