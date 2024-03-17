Даниил Медведев пробился в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, переиграв Томми Пола из США

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, на котором посеян под четвёртым номером. В полуфинале Медведев обыграл в трёх сетах 17-го номера мирового рейтинга Томми Пола из США — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету российского теннисиста две подачи навылет, три двойных ошибки и 15 невынужденных, а также пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Американец выполнил пять эйсов при трёх двойных ошибках и 13 невынужденных, также выиграв пять брейк-пойнтов из десяти.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании, посеянным под вторым номером.