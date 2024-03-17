Даниил Медведев сыграет в Индиан-Уэллсе свой 10-й финал «Мастерса» в карьере

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в трёх сетах над 17-м в рейтинге ATP американцем Томми Полом (1:6, 7:6 (7:3), 6:2) и пробился в финал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Для 28-летнего Медведева решающий матч за титул Индиан-Уэллса-2024 станет десятым финалом «Мастерса» в карьере. Ранее в таких матчах он одержал шесть побед при трёх поражениях.

Свой первый финал «Мастерса» Даниил сыграл в Канаде-2019, уступив Рафаэлю Надалю. После этого последовали четыре победы подряд — над Давидом Гоффеном (Цинциннати-2019), дважды Александром Зверевым (Шанхай-2019 и Париж-2020) и Райлли Опелкой (Канада-2021). Затем последовали два поражения кряду от Новака Джоковича (Париж-2021) и Алькараса на прошлом розыгрыше Индиан-Уэллса. Сейчас у Медведева серия из двух выигранных финалов категории «Мастерс» подряд — с Янником Синнером (Майами-2023) и Хольгером Руне (Рим-2023).