Видеообзор победы Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

16 марта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между четвёртой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем США, 17-й ракеткой Томми Полом. Встреча завершилась со счётом со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Медведева.

В другом полуфинальном матче победу одержал испанец, вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Он обыграл третью ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2. Алькарас не сделал ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Напомним, Даниил Медведев и Карлос Алькарас уже второй год подряд встретятся в титульном матче турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В прошлом году сильнее оказался испанец, обыграв россиянина в финале со счётом 6:3, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзорами данных матчей.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.