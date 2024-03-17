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Видеообзор победы Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Видеообзор победы Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
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16 марта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между четвёртой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем США, 17-й ракеткой Томми Полом. Встреча завершилась со счётом со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Медведева.

В другом полуфинальном матче победу одержал испанец, вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Он обыграл третью ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2. Алькарас не сделал ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Напомним, Даниил Медведев и Карлос Алькарас уже второй год подряд встретятся в титульном матче турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В прошлом году сильнее оказался испанец, обыграв россиянина в финале со счётом 6:3, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзорами данных матчей.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
17 марта 2024, воскресенье. 05:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 2
1 		7 7 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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