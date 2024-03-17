Медведев выдал суперкамбэк в Индиан-Уэллсе! И 2-й раз подряд сыграет с Алькарасом в финале

В ночь с 16 на 17 марта мск на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) состоялись полуфинальные матчи. В первом поединке сошлись итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, третий и второй сеяные соответственно. Соперники здорово шли по сетке: Алькарас за четыре матча проиграл лишь один сет (во втором круге Маттео Арнальди), а Синнер, пребывавший на победной серии 16-0 в этом сезоне, и вовсе обошёлся без потери партии.

Перед матчем теннисисты обменялись комплиментами. «С Карлосом всегда весело играть. Мы хорошие друзья за пределами корта. Но на корте мы все стараемся выложиться на сто процентов, не так ли? Наши матчи обычно проходят хорошо. В прошлом сезоне на этом корте в матче с Карлосом мне пришлось побороться. Он играл гораздо лучше меня. Посмотрим, что будет в этот раз. Думаю, нас ждёт интересный матч», — сказал Синнер на пресс-конференции.

«Я буду наслаждаться матчем с Синнером, потому что хочу сыграть с ним с начала года. Это будет большой вызов. Мне предстоит встретиться с лучшим теннисистом в мире на данный момент. Постараюсь не позволить ему одержать 17-ю победу в этом году. Я рад этому матчу и нахожусь в ожидании», — сказал Алькарас в эфире YouTube-канала «Больше!»

Счёт личных встреч был 4-3 в пользу Синнера. Он сразу был для Алькараса неудобным соперником и обыгрывал его ещё тогда, когда был во втором десятке рейтинга, а испанец уже пробился на очень высокий уровень. Последние два матча остались за Янником — в полуфиналах Майами-2023 и Пекина-2023. Сегодня серия побед итальянца оборвалась.

В первом сете соперники успели сыграть всего три гейма — 2:1 в пользу Синнера (без брейка), — после чего начался дождь. Вынужденная пауза составила около трёх часов. По возобновлении игры явное преимущество было у итальянца. Алькарас много ошибался и к тому же не реализовал единственный брейк-пойнт, имевшийся у него в первой партии. Янник забрал четыре гейма подряд — 6:1 за 34 минуты игрового времени.

Несмотря на это, Алькарас смог перевернуть ход игры. Как и в первой партии, во втором сете у испанца был лишь один брейк-пойнт, только на сей раз он его реализовал — 3:1. Синнер же в геймах на подаче соперника упустил оба брейк-пойнта, и в девятом гейме Карлос подал на сет — 6:3 за 46 минут.

В решающем сете Алькарас был почти безупречен. Сделав по брейку в третьем и в пятом геймах, испанец в восьмом гейме подал на матч, оформив впечатляющий камбэк — 1:6, 6:3, 6:2 за 2 часа 3 минуты игрового времени. У Синнера в этой партии не было брейк-пойнтов. В то же время стоит отметить, что итальянец, не исключено, заканчивал матч с повреждением. В одном из моментов в начале сета Янник неудачно упал на руку.

«Я оставался сильным морально. Это действительно важная часть в этой игре. Нужно быть сильным морально, чтобы побеждать в таких матчах, возвращаться после проигранного 1:6 сета и играть против того, кто показывает невероятную игру. Я действительно доволен тем, как провёл матч. Я немного изменил свой стиль и свою игру в целом. Это сработало очень хорошо. Очень-очень рад победить Янника и снова оказаться в финале», – приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

Вот так Алькарас впервые в сезоне и в 17-й раз в карьере вышел в финал на уровне ATP. Кроме того, это его второй подряд финал в Индиан-Уэллсе. Год назад Карлос завоевал здесь титул, победив Даниила Медведева. Что касается Синнера, то у него оборвалась победная серия из 16 матчей (с учётом прошлого сезона — из 19). Итальянец выиграл три матча на Кубке Дэвиса — 2023, потом семь — на Australian Open — 2024, пять — в Роттердаме и четыре — в Индиан-Уэллсе.

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А затем свой поединок провёл победитель US Open 2021 года, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев. Российский теннисист уверенно шёл по турнирной сетке. За четыре игры Медведев отдал лишь один сет — в сложном матче третьего круга с Себастьяном Кордой (6:4, 5:7, 6:3). А в четвертьфинале Даниилу хватило двух партий во встрече с Хольгером Руне — 7:5, 6:4.

Соперником Медведева по полуфиналу стал 26-летний американский теннисист Томми Пол, 17-й номер посева. Как и Даниил, Пол за четыре матча на турнире проиграл лишь один сет — в четвертьфинале с Каспером Руудом (6:2, 1:6, 6:3). В то же время можно сказать, что американцу повезло с сеткой. Томми оказался в одной четверти с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем, но избежал встречи с ним, поскольку тот в третьем круге сенсационно проиграл лаки-лузеру Луке Нарди, который даже в топ-100 не входит.

Пол выступает в профессионалах давно, с 2015 года. Однако по-настоящему серьёзных титулов у него нет. На уровне ATP он завоевал всего два трофея: в Стокгольме-2021 и совсем недавно, в Далласе-2024. И всё это турниры категории ATP-250. А на турнирах «Большого шлема» высшим достижением американца является полуфинал Australian Open — 2023.

Несмотря на это, Медведев в преддверии встречи с Полом демонстрировал серьёзный настрой. «Томми очень силён. Он уже давно находится в районе топ-10. Он играет хорошо, так что я понимаю: если хочу попытаться выиграть, то мне нужно быть на высоте. И я постараюсь это сделать.

Немного следил за ним. Мне кажется, что Томми играет хорошо. По-моему, когда Пол проводил свой стартовый поединок с Михельсеном, я находился в зоне ожидания перед своей встречей. Я видел матч Томми. Он выиграл довольно легко. Также я видел первую партию его матча с Руудом. Но не видел остальную часть поединка.

Кажется, он играет хорошо. Мы тренировались перед турниром, сыграли два сета, делали брейки, это нормально для Индиан-Уэллса. Жду с нетерпением предстоящей встречи. У нас было не так много очных матчей, так что я с нетерпением жду тяжёлой битвы», — приводит слова Даниила, сказанные после выхода в полуфинал, пресс-служба ATP.

В личных встречах перевес был на стороне Медведева: 2-0. Три года назад россиянин одержал волевую победу над Полом во втором круге «Ролан Гаррос» — 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. А в прошлом сезоне Даниил не оставил шансов сопернику в Пекине — 6:2, 6:1. Сегодня Томми вновь потерпел поражение.

Сказать, что Медведев плохо вошёл в игру, — ничего не сказать. В первых трёх геймах россиянин регулярно ошибался, выиграл лишь два очка, и Пол быстро повёл 3:0 с брейком. В четвёртом гейме Даниил вновь отдал свою подачу, после чего решил поменять ракетку. Поначалу это вроде бы помогло: Медведев провёл обратный брейк, причём под ноль. Но тут же в третий раз подряд проиграл свой гейм — 5:1 в пользу американца. В седьмом гейме Даниил сражался как мог и даже вышел на брейк-пойнт, но упустил его, и Томми в итоге использовал пятый сетбол — 6:1 всего за 30 минут.

Второй сет Медведев начал на совершенно ином уровне. Пол, как и в первой партии, часто выходил к сетке, но такая тактика перестала приносить ему успех. Россиянин забрал первые четыре гейма — 4:0. Потом наступил спад: Даниил в двух геймах не выиграл ни одного очка — 4:2. В напряжённом седьмом гейме Медведев после пяти «ровно» взял свою подачу — 5:2. Но следующие три гейма проиграл. При 5:3 россиянин не смог подать на сет, а в девятом гейме американец спасся с 0:30 на своей подаче — 5:5.

У Даниила, взявшего 11-й гейм, была прекрасная возможность не доводить дело до тай-брейка. Но в 12-м гейме он упустил два сетбола на приёме — Томми в ключевые моменты действовал точно. На тай-брейке Пол вёл 3:2 с преимуществом в мини-брейк, но следующие пять розыгрышей остались за Медведевым — 7:6 (7:3) за 1 час 4 минуты. К слову, в шестом розыгрыше Томми неудачно приземлился на левую ногу, подвернув голеностоп, и перед третьей партией ему перебинтовали стопу.

Томми Пол подвернул ногу Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Решающий сет Пол начал с 40:0 на своей подаче, но Медведев выбрался из этой ситуации и взял подачу соперника. Второй брейк россиянин сделал в пятом гейме, пользуясь неточностями в исполнении американца, — 4:1. В шестом гейме Даниил подрасслабился после 40:0, но отыграл оба брейк-пойнта — 5:1. А подавая на матч при 5:2, чуть занервничал, но отыграл оба брейк-пойнта и использовал первый же матчбол, оформив камбэк — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 за 2 часа 26 минут.

Вот так Медведев во второй раз подряд вышел в финал Индиан-Уэллса. Для Даниила это второй финал в сезоне (после проигранного Australian Open) и 38-й в карьере (статистика в предыдущих решающих матчах — 20-17). Причём в этот раз его соперником вновь станет Алькарас. Год назад испанец оказался сильнее — 6:3, 6:2.

Финал Даниил Медведев — Карлос Алькарас состоится в воскресенье, 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».