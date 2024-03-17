Селиваненко: Медведев сыграл в привычном для себя ключе в матче с Полом

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о полуфинальных матчах на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Даниил одержал волевую победу в 1/2 финала. Он сыграл в принципе в достаточно привычном для себя ключе в матче с Полом – отпустив соперника в первом сете, вытянув второй сет и уже полностью доминируя в решающем. Карлос же сегодня убедительно подтвердил свои претензии на лидерство в туре, прервав беспроигрышную серию лидера сезона Янника Синнера. Отличный финал», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, Карлос Алькарас со счётом 1:6, 6:3, 6:2 одолел Янника Синнера, а Даниил Медведев переиграл американца Томми Пола (1:6, 7:6 (7:3), 6:2).

Отметим, что лишь во второй раз в истории в матче за титул в Индиан-Уэллсе сыграют финалисты прошлого года.