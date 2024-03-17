Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев высказался о провальном сете в матче с Томми Полом

Медведев высказался о провальном сете в матче с Томми Полом
Аудио-версия:
Комментарии

На пресс-конференции после матча с Томми Полом четвёртая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время первого сета. Напомним, российский теннисист выиграл матч со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2, но проиграл первую партию за 30 минут.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
17 марта 2024, воскресенье. 05:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 2
1 		7 7 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«В целом Пол показал всем другим игрокам способ, как меня можно обыграть — бить сильно по линиям. Как только у него получался этот самый удар, мне нужно было слишком много бегать по задней линии, а потом резко ходить к сетке. Для него, конечно, хорошо, что у него получалось меня так обыгрывать и делать виннерсы на первой подаче. Он играл очень хорошо. В первом сете я не знал, как мне исправить эту ситуацию. Но потом уже я начал хорошо играть, и у него случился небольшой спад в начале второго сета. Этот момент придал мне уверенности, что я могу всё исправить. Также, пока у него был спад, у меня появилось время обдумать свои дальнейшие шаги. В целом я рад, что в итоге смог найти хорошее решение. И, если можно так сказать, сломать его прекрасную игру сегодня», — сказал Медведев на пресс-конференции после победы.

Материалы по теме
Медведев выдал суперкамбэк в Индиан-Уэллсе! И 2-й раз подряд сыграет с Алькарасом в финале
Медведев выдал суперкамбэк в Индиан-Уэллсе! И 2-й раз подряд сыграет с Алькарасом в финале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android