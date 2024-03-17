Медведев высказался о провальном сете в матче с Томми Полом

На пресс-конференции после матча с Томми Полом четвёртая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время первого сета. Напомним, российский теннисист выиграл матч со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2, но проиграл первую партию за 30 минут.
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«В целом Пол показал всем другим игрокам способ, как меня можно обыграть — бить сильно по линиям. Как только у него получался этот самый удар, мне нужно было слишком много бегать по задней линии, а потом резко ходить к сетке. Для него, конечно, хорошо, что у него получалось меня так обыгрывать и делать виннерсы на первой подаче. Он играл очень хорошо. В первом сете я не знал, как мне исправить эту ситуацию. Но потом уже я начал хорошо играть, и у него случился небольшой спад в начале второго сета. Этот момент придал мне уверенности, что я могу всё исправить. Также, пока у него был спад, у меня появилось время обдумать свои дальнейшие шаги. В целом я рад, что в итоге смог найти хорошее решение. И, если можно так сказать, сломать его прекрасную игру сегодня», — сказал Медведев на пресс-конференции после победы.
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