Президент «Урала» Иванов назвал фаворита матча Медведев — Алькарас в финале Индиан-Уэллса

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал фаворита финального поединка турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором встретятся четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и вторая ракетка мира представитель Испании Карлос Алькарас.

«Алькарас сейчас набирает форму, но и Даня в хорошей форме. Я считаю, что чуть большим фаворитом выглядит Даниил, но другие люди считают, что нет. Будет очень интересный матч!» – приводит слова Иванова Metaratings.

Напомним, Даниил Медведев и Карлос Алькарас уже второй год подряд встретятся в титульном матче турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В прошлом году сильнее оказался испанец, обыграв россиянина в финале со счётом 6:3, 6:2.