«Матч будет фантастическим». Камельзон — о встрече Медведева и Алькараса в Индиан-Уэллсе

Российский тренер Владимир Камельзон поделился ожиданиями от финального поединка турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором встретятся четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и вторая ракетка мира представитель Испании Карлос Алькарас.

«Я бы хотел, чтобы Медведев выиграл, несмотря на бешеную игру Алькараса. Американцы увидят потрясающий финал, турнир «Большого шлема» позавидует такому финалу. Матч будет фантастическим. Игру Даниила нельзя скопировать. У него своеобразный стиль и своеобразная игра, и если она у него пойдёт, то тогда он может победить. Алькарас играет просто здорово. Дане надо играть до последнего мяча, за счёт своего стиля и того, что он – Медведев», – сказал Камельзон в интервью Metaratings.

Напомним, Даниил Медведев и Карлос Алькарас уже второй год подряд встретятся в титульном матче турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В прошлом году сильнее оказался испанец, обыграв россиянина в финале со счётом 6:3, 6:2.