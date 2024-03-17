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Тимофеева уверенно обыграла Бассольс и вышла во второй раунд квалификации в Майами

Тимофеева уверенно обыграла Бассольс и вышла во второй раунд квалификации в Майами
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Российская теннисистка, 102-я ракетка мира Мария Тимофеева победила испанку Марину Бассольс (107-я в рейтинге WTA) в первом раунде квалификации турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Встреча закончилась со счётом 6;1, 6:2 в пользу россиянки.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Тимофеева сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. Бассольс ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Соперницей российской теннисистки во втором квалификационном раунде на турнире в Майами будет 76-я ракетка мира Тамара Корпач из Германии.

Напомним, в январе 2024 года Мария Тимофеева, пробившись через квалификацию, дошла до четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии.

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