Даниил Медведев — Карлос Алькарас: текстовая трансляция финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь на понедельник, 18 марта, пройдёт финальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). За титул турнира поборются четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев и вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас. Встреча запланирована вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 00:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Карлоса Алькараса за титул «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Напомним, в прошлом сезоне Медведев и Алькарас тоже играли в финале этого турнира. Тогда сильнее оказался испанец.

Это будет шестая личная встреча теннисистов. Даниил Медведев ранее побеждал Карлоса Алькараса дважды: на Уимблдоне в 2021 году и на US Open в 2023 году. Испанец, в свою очередь, обыгрывал россиянина трижды: помимо прошлогоднего финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, Алькарас в 2023 году был сильнее на Уимблдоне и Итоговом турнире ATP.