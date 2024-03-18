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Медведев – Алькарас: россиянин проиграл первый сет финала турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев – Алькарас: россиянин проиграл первый сет финала турнира в Индиан-Уэллсе
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В эти минуты проходит финальный матч турнира в Индиан-Уэллсе, в котором российский теннисист Даниил Медведев встречается с испанцем Карлосом Алькарасом.

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		5
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Медведев проиграл первый сет со счётом 6:7 (5:7).

Напомним, на стадии полуфинала Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, а Медведев одержал победу над американцем Тимом Полом.

Отметим, это шестая очная встреча между Алькарасом и Медведевым. На данный момент счёт в личных противостояниях 3-2 в пользу испанца.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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