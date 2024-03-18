Медведев – Алькарас: россиянин проиграл первый сет финала турнира в Индиан-Уэллсе

В эти минуты проходит финальный матч турнира в Индиан-Уэллсе, в котором российский теннисист Даниил Медведев встречается с испанцем Карлосом Алькарасом.

Медведев проиграл первый сет со счётом 6:7 (5:7).

Напомним, на стадии полуфинала Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, а Медведев одержал победу над американцем Тимом Полом.

Отметим, это шестая очная встреча между Алькарасом и Медведевым. На данный момент счёт в личных противостояниях 3-2 в пользу испанца.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.