Саккари и Свёнтек бьются за титул Индиан-Уэллса! Медведев и Алькарас ждут очереди. LIVE!

Отметим, что среди всех 9 «Мастерсов» Даниил Медведев успешнее всего выступает как раз в Индиан-Уэллсе. Справившись в полуфинале с Томми Полом, россиянин одержал в Калифорнии уже 16-ю победу, что является рекордом. Вот как выглядит расклад Даниила на каждом «Мастерсе».

Победы Даниила Медведева на всех «Мастерсах»:

Индиан-Уэллс — пока 16

Цинциннати — 15

Майами — 14

Канада — 13

Париж — 10

Монте-Карло, Шанхай — 7

Рим — 6

Мадрид — 3