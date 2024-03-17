Саккари и Свёнтек бьются за титул Индиан-Уэллса! Медведев и Алькарас ждут очереди. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2024. В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени пройдут оба финала. Сначала определится чемпионка в женском одиночном разряде. За титул поспорят первая ракетка мира Ига Свёнтек и Мария Саккари (9) из Греции. Любопытно, что точно таким же был состав финала два года назад, и тогда победительницей стала польская теннисистка. У мужчин по составу полностью повторился прошлогодний финал. Тогда в решающем матче испанец Карлос Алькарас (ныне вторая ракетка мира) обыграл россиянина Даниила Медведева (4). Следите за всеми событиями игрового дня в нашей онлайн-статье.
Бодро начала матч Ига Свёнтек. Польская теннисистка взяла свою подачу — 1:0, а затем с первой же попытки добилась брейка — 2:0.
Свёнтек и Саккари начинают
Мария Саккари и Ига Свёнтек начинают первый сегодняшний финал. Следить за всеми подробностями встречи можно в нашей текстовой трансляции.
На пресс-конференции Даниил Медведев рассказал о том, как будет пытаться обыграть в финале Карлоса Алькараса.
Даниил Медведев по всем статьям проигрывал первый сет, однако затем смог преобразиться и одержать волевую победу над Томми Полом.
Отметим, что среди всех 9 «Мастерсов» Даниил Медведев успешнее всего выступает как раз в Индиан-Уэллсе. Справившись в полуфинале с Томми Полом, россиянин одержал в Калифорнии уже 16-ю победу, что является рекордом. Вот как выглядит расклад Даниила на каждом «Мастерсе».
Индиан-Уэллс — пока 16
Цинциннати — 15
Майами — 14
Канада — 13
Париж — 10
Монте-Карло, Шанхай — 7
Рим — 6
Мадрид — 3
Второй год подряд в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе вышли Даниил Медведев и Карлос Алькарас. В 2023-м сильнее оказался испанец. Вот все подробности того финала.
Расписание финалов
Расписание финального дня «Мастерса» в Индиан-Уэллсе предельно простое — два финала.