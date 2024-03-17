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Медведев, Алькарас, Свёнтек: онлайн-трансляция финалов Индиан-Уэллс 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Саккари и Свёнтек бьются за титул Индиан-Уэллса! Медведев и Алькарас ждут очереди. LIVE!
Даниил Сальников
Саккари и Свёнтек бьются за титул Индиан-Уэллса
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На «Мастерсе» в ночь с воскресенья на понедельник определятся чемпионы. Среди претендентов и россиянин. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2024. В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени пройдут оба финала. Сначала определится чемпионка в женском одиночном разряде. За титул поспорят первая ракетка мира Ига Свёнтек и Мария Саккари (9) из Греции. Любопытно, что точно таким же был состав финала два года назад, и тогда победительницей стала польская теннисистка. У мужчин по составу полностью повторился прошлогодний финал. Тогда в решающем матче испанец Карлос Алькарас (ныне вторая ракетка мира) обыграл россиянина Даниила Медведева (4). Следите за всеми событиями игрового дня в нашей онлайн-статье.

Индиан-Уэллс – 2024. Мужчины. Сетка
Индиан-Уэллс – 2024. Женщины. Сетка
Индиан-Уэллс (ж). Финал
17 марта 2024, воскресенье. 21:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
0
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Свёнтек и Саккари начинают Расписание финалов
Live Даниил Сальников

Бодро начала матч Ига Свёнтек. Польская теннисистка взяла свою подачу — 1:0, а затем с первой же попытки добилась брейка2:0.

21:05 Даниил Сальников

Свёнтек и Саккари начинают

Мария Саккари и Ига Свёнтек начинают первый сегодняшний финал. Следить за всеми подробностями встречи можно в нашей текстовой трансляции.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
17 марта 2024, воскресенье. 21:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
0
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
20:59 Даниил Сальников

На пресс-конференции Даниил Медведев рассказал о том, как будет пытаться обыграть в финале Карлоса Алькараса.

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20:47 Даниил Сальников

Даниил Медведев по всем статьям проигрывал первый сет, однако затем смог преобразиться и одержать волевую победу над Томми Полом.

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20:42 Даниил Сальников

О том, как прошёл игровой день накануне, читайте в нашей прошлой текстовой трансляции.

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20:33 Даниил Сальников

Отметим, что среди всех 9 «Мастерсов» Даниил Медведев успешнее всего выступает как раз в Индиан-Уэллсе. Справившись в полуфинале с Томми Полом, россиянин одержал в Калифорнии уже 16-ю победу, что является рекордом. Вот как выглядит расклад Даниила на каждом «Мастерсе».

Победы Даниила Медведева на всех «Мастерсах»:
Индиан-Уэллс — пока 16
Цинциннати — 15
Майами — 14
Канада — 13
Париж — 10
Монте-Карло, Шанхай — 7
Рим — 6
Мадрид — 3
20:16 Даниил Сальников

Второй год подряд в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе вышли Даниил Медведев и Карлос Алькарас. В 2023-м сильнее оказался испанец. Вот все подробности того финала.

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20:02 Даниил Сальников

Расписание финалов

Расписание финального дня «Мастерса» в Индиан-Уэллсе предельно простое — два финала.

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